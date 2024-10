Bourses des étudiants : La Direction dément toute diminution et rassure sur le paiement en cours

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers la Direction des Bourses, a publié un communiqué pour démentir les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant une supposée diminution du montant des bourses et une absence de paiement depuis un an.



« Ces informations sont complètement fausses et dénuées de tout fondement », précise la Direction des Bourses dans le document parvenu à PressAfrik. Elle assure que « les listes des étudiants inscrits et éligibles aux bourses sont en cours de traitement pour paiement. Tout retard de paiement est attribué à la transmission tardive des listes d'étudiants par certaines universités. »



Le communiqué souligne également que « la diminution du montant de la bourse n’est pas possible » et que le paiement de ce mois-ci est progressif en raison « d’une hausse du budget des bourses. » De nombreux étudiants recevront un rappel couvrant la période d’octobre 2023 à septembre 2024.



Enfin, la Direction des Bourses invite les étudiants à la patience et à la compréhension face à ce processus de paiement progressif.