Bourses étrangères 2025-2026 : le MESRI lance la plateforme électronique dépôt en ligne

Dans un communiqué, le ministère annonce que tous les étudiants sénégalais basés à l’étranger et inscrits dans les universités ou établissements supérieurs peuvent désormais soumettre leur candidature en ligne sur le site bourseetrangeres.campus.sn.

Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 5 décembre 2025, précise le ministère, qui rappelle que toutes les candidatures doivent être effectuées exclusivement en ligne.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé l'ouverture de la plateforme électronique pour le dépôt en ligne des dossiers de demandes de bourses étrangères pour l’année universitaire 2025-2026.