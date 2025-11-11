Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Bourses étrangères 2025-2026 : le MESRI lance la plateforme électronique dépôt en ligne



Bourses étrangères 2025-2026 : le MESRI lance la plateforme électronique dépôt en ligne
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé l'ouverture de la plateforme électronique pour le dépôt en ligne des dossiers de demandes de bourses étrangères pour l’année universitaire 2025-2026. 
 
Dans un communiqué, le ministère annonce que tous les étudiants sénégalais basés à l’étranger et inscrits dans les universités ou établissements supérieurs peuvent désormais soumettre leur candidature en ligne sur le site bourseetrangeres.campus.sn.
 
Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 5 décembre 2025, précise le ministère, qui rappelle que toutes les candidatures doivent être effectuées exclusivement en ligne.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 11 Novembre 2025 - 22:07


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter