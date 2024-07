Bourses étrangères : le ministre Abdourahmane Diouf annonce la réunion de la Commission d'attribution

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf vient d'en faire l'annonce à l'agence de presse Sénégalaise (APS). Selon Docteur Abdourahmane Diouf, la commission d’attribution des bourses socio-pédagogiques aux étudiants sénégalais inscrits à l’étranger se réunira bientôt pour rendre publique la liste des bénéficiaires. Cette commission “sera organisée très bientôt", a promis Dr Diouf. "Ce que je demande aux étudiants qui sont à l’étranger, c’est d’être patients, nous sommes en train de mettre en place des dispositifs qui nous permettront, au-delà du simple paiement des bourses, de le faire dans des délais extrêmement raisonnables, avec un système plus organisé et un peu plus fluide", a expliqué le ministre.



En plus, le ministre a fait comprendre que la Commission avait l'habitude de se réunir au plus tard au mois de mai mais un gap d'un milliard au mois d'avril a impacté sur la réunion de cette année.