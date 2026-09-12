Bousso Guédé : le Khalife Serigne Oumar Bousso rappelé à Dieu, son successeur déjà connu

Figure religieuse respectée, le défunt sera accompagné à sa dernière demeure ce samedi, à l’issue de la prière de Takussan.

A la suite de son rappel à Dieu, Serigne Mbacké Bousso, plus connu sous le nom de Serigne Guédé Bousso, est annoncé pour lui succéder à la tête du khalifat de Guédé.

La communauté mouride est frappée par un nouveau deuil. Serigne Oumar Bousso, khalife de Guédé Bousso, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte Le Soleil, citant des sources proches de sa famille.