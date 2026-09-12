Le sommet Corée du Sud-Afrique aboutit sur des accords pour la création d'un hub pour l'IA

Une série d'accords a été signée par la Banque africaine de développement (BAD) et la Corée du Sud pour créer une structure et piloter les financements futurs entre les deux acteurs.



« On a signé deux nouveaux accords dans le cadre de notre coopération avec la Corée. Le premier accord, c'est un mémorandum d'entente pour la coopération dans le financement des projets, dans la préparation des projets et des programmes gouvernementaux. Le second accord est une lettre d'intention qui rentre dans le cadre de notre coopération dans l'intelligence artificielle et dans le domaine du numérique », explique le directeur par intérim de la BAD, Ousmane Fall.



Des investissements pour former des nouveaux talents et construire des infrastructures au travers d'un « hub », une plateforme pour centraliser les ressources et projets.



« Le hub qu'on souhaite mettre en place – c'est un hub pour l'intelligence artificielle – visera justement à fédérer l'ensemble de ces initiatives-là pour les rendre beaucoup plus cohérentes et donner beaucoup plus d'impact dans le développement des économies africaines, à travers l'intelligence artificielle bien sûr », poursuit Ousmane Fall.



En échange, la Corée du Sud pourra accéder aux ressources minières du continent pour alimenter son industrie de pointe comme les semi-conducteurs.