SODAGRI : Famara Mané réagit à son limogeage et réaffirme sa fidélité à PASTEF

À l’issue du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026, le Président de la République a décidé de mettre fin aux fonctions de Famara Mané à la présidence du Conseil d’administration de la SODAGRI. Une décision sur laquelle le responsable politique de PASTEF à Kolda a choisi de réagir avec un message empreint de sérénité et de fidélité à ses convictions.

« Je rends grâce à Allah SWT et exprime ma profonde gratitude au Président de PASTEF, Monsieur Ousmane Sonko, dont le leadership éclairé nous a permis d’accéder au pouvoir », a déclaré Famara Mané.

Le désormais ex-PCA de la SODAGRI a également adressé ses remerciements à PASTEF-Les Patriotes ainsi qu’aux militants de Kolda pour la confiance placée en lui et l’opportunité qui lui a été offerte de servir.

Revenant sur son passage à la tête du Conseil d’administration de la SODAGRI, Famara Mané dit quitter ses fonctions avec le sentiment d’avoir accompli sa mission avec « loyauté, probité, disponibilité et engagement ».

Une fin de responsabilité qu’il dit assumer pleinement, sans amertume. « Je quitte cette responsabilité la tête haute et la conscience tranquille », a-t-il affirmé.

Dans son message, Famara Mané insiste surtout sur la continuité de son engagement politique. « Ma dignité n'est monnayable contre aucun avantage », martèle-t-il, avant de réaffirmer clairement son choix : « rester fidèle à PASTEF, fidèle au Projet, fidèle à mes convictions ».

Le responsable politique koldois estime ainsi que les fonctions et les responsabilités sont appelées à évoluer, contrairement aux convictions et à l'engagement. « Les fonctions passent. Les responsabilités passent. La fidélité, les convictions et l'engagement pour le Projet demeurent », souligne-t-il.

Famara Mané entend donc poursuivre son engagement au sein de PASTEF et continuer à œuvrer au service du Sénégal et de sa communauté. « Je continuerai, avec la même détermination, à servir mon pays et ma communauté, dans le respect des valeurs qui ont toujours guidé mon engagement », conclut-il.





Le coordonnateur départemental de PASTEF à Kolda, Famara Mané, a réagi à la décision mettant fin à ses fonctions de Président du Conseil d’administration de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI). Dans une déclaration publiée à la suite du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026, il assure quitter cette responsabilité « la tête haute et la conscience tranquille », tout en réaffirmant son attachement au parti et au Projet.