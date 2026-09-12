Médina : Un sapeur-pompier électrocuté lors d’une intervention

L’hypothèse d’un branchement électrique clandestin est privilégiée par les enquêteurs selon des sources de Seneweb.

Un transport a immédiatement été effectué sur les lieux par les éléments du commissariat. C’est au moment où il sortait de la chambre sinistrée que le Caporal-chef C. Sène a été victime d’une électrocution.

Les enquêteurs ont relevé que l’alimentation électrique du bâtiment avait pourtant été coupée préalablement à l’intervention.



Toujours selon Seneweb, cette circonstance a conduit les éléments à émettre l’hypothèse de l’existence d’un branchement électrique clandestin, susceptible d’être à l’origine de l’accident.

Atteint par une décharge électrique, le Caporal-chef C. Sène a été évacué en urgence vers l’Hôpital Principal de Dakar pour y recevoir une prise en charge médicale.

Interrogés par les sapeurs-pompiers sur l’origine et la nature du branchement électrique suspecté, les occupants de la maison se sont montrés réticents à répondre à leurs questions.

Face à cette situation, des vérifications complémentaires devront être menées afin de déterminer l’origine exacte du branchement électrique suspecté et d’établir les circonstances précises ayant conduit à l’électrisation du Caporal-chef C. Sène.

Un dramatique accident est survenu à la Médina, où un sapeur-pompier a été victime d'une électrocution lors d'une intervention pour un incendie. Le Caporal-chef C. Sène, de la 11ᵉ compagnie des sapeurs-pompiers de Malick Sy, a été grièvement touché alors qu'il sortait d'une chambre sinistrée à la rue 25 angle 18 et 20, le vendredi 11 septembre 2026.