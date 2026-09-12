Nomination au Grand Théâtre : Kiiraay Thiès fustige la réaction de Déthié Diouf

La coordination départementale de Kiiraay à Thiès désapprouve fermement la décision de Déthié Diouf de rejeter sa nomination au poste de président du conseil d’administration du Fonds du Grand Théâtre national. Pour Modou Lamine Sané, coordonnateur départemental du mouvement, la réaction du leader politique est « déplorable, regrettable et déshonorante ». Il l’invite à retirer ses propos et à reconsidérer sa décision.



S’exprimant sur cette polémique, Modou Lamine Sané estime que Déthié Diouf ne peut se prévaloir d’une légitimité historique ou d’un mérite politique supérieur à celui des autres responsables de la coalition présents à Thiès. « Quand il parle de légitimité historique, il n’est pas plus légitime que les responsables qui sont ici à Thiès, dont on peut compter à l’infini. S’il parlait également en termes de mérite sur le travail de terrain, il n’est pas plus “Jambar” que ceux qui sont là », a-t-il déclaré.



Le coordonnateur départemental de Kiiraay reproche également à Déthié Diouf un manque de patriotisme dans sa manière de réagir à sa nomination. Il estime que le décret présidentiel mérite davantage de considération. « Le décret du président de la République, ce n’est pas une note ou un ordre de devoir, c’est quand même sacré. Il aurait dû prendre soin d’être beaucoup plus élégant et mûrir sa décision », a-t-il soutenu.



Modou Lamine Sané a également tenu à défendre Aminata Touré, dont le rôle dans le traitement du dossier de Déthié Diouf a été évoqué. Selon lui, l’ancienne Première ministre aurait personnellement contribué à porter le dossier de Déthié Diouf ainsi que celui d’Abdoulaye Fall Mawdo. « La présidente Aminata Touré est d’une élégance et d’une générosité incommensurables », a-t-il affirmé, ajoutant qu’elle aurait agi dans le souci de préserver « l’honneur » et la légitimité historique des responsables concernés.



Pour le responsable de Kiiraay, Aminata Touré œuvre plus largement en faveur des responsables de la coalition Diomaye Président et du parti Kiiraay. Il juge donc injustifiées les critiques formulées à son encontre par Déthié Diouf. Au-delà du débat sur la nomination au Fonds du Grand Théâtre national, Modou Lamine Sané déplore surtout la manière dont Déthié Diouf s’est exprimé.



Il considère que le leader politique « s’est trompé et a mal agi », estimant d’autant plus regrettable qu’il soit originaire de Thiès. La coordination départementale de Kiiraay l’appelle ainsi à retirer ses propos et à revoir sa décision ainsi que son approche de l’engagement politique. « Je l’invite simplement à retirer ces propos et à revoir sa décision et ses comportements en politique », a conclu Modou Lamine Sané au micro de la RFM.