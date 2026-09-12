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RDC: fin d'un colloque à Kinshasa sur la prévention du suicide, crise silencieuse peu évoquée

En République démocratique du Congo, lever les tabous autour de la santé mentale est devenu une urgence de santé publique, particulièrement dans l’Est du pays, meurtri par les traumatismes de guerre. Car le suicide constitue une crise silencieuse, encore insuffisamment mise en lumière. On parle de milliers de morts chaque année. Selon l’OMS, la RDC se hisse au troisième rang africain en nombre de cas. Guerres à l’Est, précarité, violences et traumatismes du quotidien : les causes s’accumulent, face à l’absence d’une véritable stratégie nationale de prévention et de prise en charge. Pour l’ONG Stop au suicide en RDC, qui a organisé le vendredi 11 septembre un colloque à Kinshasa, l’urgence d’une implication de l’État est absolue.



RDC: fin d'un colloque à Kinshasa sur la prévention du suicide, crise silencieuse peu évoquée
Dans un pays où la souffrance psychique reste encore trop souvent occultée, l'Association Stop au suicide en RDC plaide pour la mise en place d'une ligne d'écoute nationale anonyme et gratuite. L'objectif est d'offrir une présence bienveillante et orienter les personnes en détresse, notamment les jeunes.
 
Pour faire évoluer les mentalités, la prévention s'appuie également sur des voix influentes. Le chanteur Félix Wazekwa a ainsi accepté de briser un tabou personnel en témoignant de la tentative de suicide à laquelle il a assisté dans son enfance, celle de son propre père. Un récit rare qui vise à faire comprendre qu'exprimer son désespoir ou tendre la main aux proches vulnérables peut sauver des vies.
 
Urgence
En parallèle, les spécialistes de santé, comme l’Union nationale des psychologues cliniciens, rappellent l'urgence de prendre en charge le stress post-traumatique, le harcèlement et les maladies mentales chroniques.
 
Ils réclament l'aménagement d’espaces d'écoute sécurisés ainsi qu’un financement pérenne pour déployer des actions d'accompagnement à travers toutes les provinces. Des propositions que les spécialistes espèrent désormais voir défendues par des élus congolais.
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RFI

Samedi 12 Septembre 2026 - 14:23


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