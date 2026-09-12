RDC: fin d'un colloque à Kinshasa sur la prévention du suicide, crise silencieuse peu évoquée

Dans un pays où la souffrance psychique reste encore trop souvent occultée, l'Association Stop au suicide en RDC plaide pour la mise en place d'une ligne d'écoute nationale anonyme et gratuite. L'objectif est d'offrir une présence bienveillante et orienter les personnes en détresse, notamment les jeunes.



Pour faire évoluer les mentalités, la prévention s'appuie également sur des voix influentes. Le chanteur Félix Wazekwa a ainsi accepté de briser un tabou personnel en témoignant de la tentative de suicide à laquelle il a assisté dans son enfance, celle de son propre père. Un récit rare qui vise à faire comprendre qu'exprimer son désespoir ou tendre la main aux proches vulnérables peut sauver des vies.



Urgence

En parallèle, les spécialistes de santé, comme l’Union nationale des psychologues cliniciens, rappellent l'urgence de prendre en charge le stress post-traumatique, le harcèlement et les maladies mentales chroniques.



Ils réclament l'aménagement d’espaces d'écoute sécurisés ainsi qu’un financement pérenne pour déployer des actions d'accompagnement à travers toutes les provinces. Des propositions que les spécialistes espèrent désormais voir défendues par des élus congolais.