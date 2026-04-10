Boutoupa-Camaracounda : Le ministre Alioune Sall lance la révolution numérique par satellite

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé ce vendredi 10 avril 2026 à Boutoupa-Camaracounda le déploiement de 5 000 kits satellitaires d'ici la fin de l'année. Cette initiative ambitieuse vise à offrir un accès gratuit à internet à un million de citoyens, avec une projection d'extension massive dès 2027.







L’installation symbolique de ce premier équipement dans une école de la région de Ziguinchor marque le lancement d'une politique de connectivité universelle. Pour le gouvernement, le choix de la Casamance est stratégique : il s'agit de désenclaver numériquement les zones rurales et isolées pour en faire des leviers de développement économique et éducatif. Au-delà de la simple connexion, le ministre a promis l'accompagnement nécessaire, notamment par la création d'une salle informatique locale, tout en appelant la jeunesse à un usage responsable de ces nouveaux outils.







Le maire de Boutoupa-Camaracounda, Ousmane Sanding, a accueilli ce programme comme un signal fort de résilience pour un territoire marqué par des décennies de conflit. S'il salue cette avancée technologique, l'édile a néanmoins rappelé l'urgence de coupler cette révolution numérique à un désenclavement physique, plaidant pour l'amélioration de la couverture téléphonique et la réhabilitation des pistes de production. Après cette étape, le ministre a poursuivi sa tournée dans la commune d’Adéane pour y installer un dispositif similaire.

