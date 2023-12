Boxe : Deontay Wilder n’exclut pas de mettre fin à sa carrière

Battu aux points, samedi 23 décembre, par le Néo-Zélandais Joseph Parker à Riyad, Deontay Wilder pourrait avoir vécu son dernier combat. L’Américain a laissé entendre, après le combat, qu’il pouvait mettre un terme à sa carrière.



A-t-on assisté, samedi 23 décembre, au dernier combat de la carrière de Deontay Wilder ? La possibilité existe. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’Américain à l’issue de sa défaite aux points face au Néo-Zélandais Joseph Parker, à Riyad (Arabie saoudite).



« Je suis un combattant heureux. Je reviendrai, et si ce n’est pas le cas, ça aura été un plaisir. Je ne sais pas si j’ai toujours la même flamme qu’avant, beaucoup de choses m’ont calmé », a ainsi lâché l’ancien champion du monde WBC.



À 38 ans, Wilder vient de connaître seulement la troisième défaite de sa carrière, mais est apparu largement dépassé dans l’intensité du combat. « Mais j’ai porté ce sourire toute la semaine, et je vais toujours le porter. Rien ne peut m’arrêter là-dessus », a-t-il relativisé.



Wilder n’est pas le seul à avoir évoqué sa possible retraite. Frappé par le niveau décevant de l’Américain, le combattant de MMA Cedric Doumbé l’a appelé, sur ses réseaux sociaux, à mettre un terme à sa carrière.