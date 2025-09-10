Branchements frauduleux d’électricité : la SENELEC et la gendarmerie frappent fort à Ndiakhirate

Après le démantèlement d’un réseau de branchements frauduleux impliquant des agents de la SENELEC à Keur Massar, la Brigade territoriale de Sangalkam a de nouveau prêté main-forte aux équipes de contrôle de la société nationale d’électricité. L’opération, menée mardi 9 septembre dans le village de Ndiakhirate Extension, s’inscrivait dans la lutte contre les branchements clandestins.



La Gendarmerie nationale informe qu’au cours de cette intervention, une vingtaine de raccordements clandestins a été découverte.



La même source rapporte que ces branchements illégaux, qui consistent à enfouir de câbles dans le réseau de la SENELEC pour alimenter une partie du village, ont immédiatement été neutralisés et le matériel saisi.



Les propriétaires des habitations concernées, ainsi que certains techniciens impliqués, ont été convoqués par la direction de la SENELEC, en attendant d’éventuelles poursuites judiciaires.