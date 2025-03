L’enquête sur le braquage de 100 millions de FCFA, perpétré le 21 mars dernier sur la Corniche Ouest de Dakar au niveau de Ouakam, est bouclée. La Division des investigations criminelles (DIC) a mis la main sur dix (10) suspects, dont le présumé cerveau Souleymane Ba, et a récupéré plus de 41 millions de FCFA. Trois (3) complices restent en cavale, et une information judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur ce coup audacieux.Pour rappel, le 21 mars 2025, en pleine journée, un convoyeur de fonds, Mady Ndiaye, circulait sur la Corniche Ouest avec un sac contenant 100 millions de FCFA, une somme retirée à l’agence FBN Bank des Almadies pour alimenter les points de vente d’un opérateur de transfert d’argent, Cheikh Badiane. Selon L’Observateur, soudain, sa moto est violemment percutée par un gang de scootéristes. Projeté au sol, il est aussitôt encerclé, molesté et dépouillé de son sac avant que les braqueurs ne disparaissent à toute vitesse.Ce braquage éclair, exécuté avec une précision militaire, a aussitôt attiré l’attention des enquêteurs de la DIC, dirigés par le Groupe de Recherche et d’Interpellation (GRI). Avec peu d’indices au départ, les limiers se sont appuyés sur leur expérience pour infiltrer et démanteler le réseau en un temps record.Les investigations ont révélé que le coup a été prémédité six (6) jours avant son exécution. L’élément déclencheur ? Une fuite interne, révèle le journal. Abdoulaye Badiane, un proche collaborateur de Cheikh Badiane (propriétaire des 100 millions), aurait informé Souleymane Ba, cerveau de l’opération de l’existence et du transport de cette somme importante.En effet, les enquêteurs ont découvert que le 15 mars 2025, lors d’un échange confidentiel, Abdoulaye Badiane a confié à Souleymane Ba que Mady Ndiaye (coursier recruté depuis plus de 3 ans par Cheikh Badiane pour convoyer des fonds dans différents points de vente) se rendra à l’agence FBN Bank des Almadies le 21 mars pour retirer 30 millions de FCFA. Voyant là une opportunité en or, le sieur Ba met en place une équipe pour exécuter le braquage.Le gang est composé de six principaux membres : « Souleymane Ba, le cerveau ; Kéba Sall et Cheikh Moussa Sidibé, en charge de l’attaque directe ; Samba Ndao Gnang dit Paco et Makhtar Diop alias Ada Fass, chargés de la surveillance ; Un complice en cavale, identifié uniquement comme F» .Toujours selon le journal, le jour du braquage, Abdoulaye Badiane confirme à Souleymane que Mady Ndiaye est en route. Postés discrètement près de la banque, les malfaiteurs suivent leur cible avant de passer à l’action sur la Corniche Ouest.Après le coup, le gang se réfugie dans une chambre louée à Dakar, où ils procèdent immédiatement au partage du butin. Dès les premières heures suivant le braquage, la Division des investigations criminelles (DIC) intercepte deux des suspects, Kéba Sall et Cheikh Moussa Sidibé. En les interrogeant, les enquêteurs remontent progressivement jusqu’à Souleymane Ba, qui finit par se constituer prisonnier le 25 mars après l’arrestation de son père, Ibrahima Ba, lequel avait reçu une partie de l’argent volé.Les perquisitions ont permis de saisir 41 225 450 FCFA. Le détail des sommes retrouvées sont « 17 millions FCFA chez la copine de Kéba Sall à Pikine ; 17 millions FCFA chez Cheikh Moussa Sidibé ; 10 millions FCFA versés à Papa G. Sarr, qui a transféré 2 millions FCFA à Youssou Ba pour le compte du père de Souleymane ; 4 millions FCFA remis spontanément à la police par le père de Samba Ndao Gnangn ;850 000 FCFA cachés chez Makhtar Diop, qui avait aussi acheté une moto Honda pour 600 000 FCFA avec l’argent du braquage. »Malgré ces arrestations, trois suspects restent en cavale et activement recherchés par la police. Tous les dix (10) personnes appréhendées ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation d’ « association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage de moyens de locomotion. »