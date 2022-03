Braquage à Touba : Deux blessés enregistrés

Une attaque à main armée a été perpétrée jeudi, vers 20 heures, dans une quincaillerie, située au quartier Darou Marnane de Touba. Le gérant et son neveu ont été blessés par les malfaiteurs. L’un a été roué de coups et l’autre touché par balle au niveau de la cuisse.



Après leur forfait, les bandits, à l’aide d’une voiture, ont emporté un butin non encore évalué, lors de leur retraite.



Une enquête est ouverte pour élucider cette affaire.