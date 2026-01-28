Maroc: Ousmane Sonko en visite à l'Office Chérifien des Phosphates (OCP)

Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'une délégation, s'est rendu ce mercredi 28 janvier 2026 au siège de l’Office chérifien des phosphates (OCP).



Cette visite technique et diplomatique s'inscrit dans le cadre de la 15ᵉ Session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc. L'étape de l'OCP est particulièrement significative, le groupe étant un leader mondial des engrais.



Pour le Sénégal, dont la souveraineté alimentaire est une priorité nationale, le renforcement du partenariat avec l'OCP pourrait favoriser, un meilleur accès aux intrants agricoles (engrais), des échanges d'expertise technique pour le développement des sols, le renforcement des liens économiques entre les deux nations.