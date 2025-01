Braquage à la Kalachnikov à Goudiry : un commerçant et ses employés pris dans un guet-apens sanglant

Ces derniers jours les braquages sont de plus en plus fréquents, et après Pointe de Sarène (Saly a l'hôtel Riu Baobab), ils ont récemment frappé à Goudiry, dans la région de Kolda, sur l’axe Tiéké-Goudiry.



Les faits se sont produits lundi dernier. Un célèbre commerçant de Goudiry, Alassane Thiam, a été victime d'une attaque aussi brutale qu’organisée. L’homme, habitué à la sécurité relative de sa routine quotidienne, se rendait à son village, situé à quelques kilomètres du marché central de ladite localité, lorsqu’il a été pris en embuscade. Celui-ci, était accompagné de son chauffeur, Aboubacry Diallo, et d’un de ses employés, Moussa Cissé.



À mi-chemin, près du village de Sinthiou, trois braqueurs, armés de kalachnikovs, ont immobilisé le véhicule grâce à un bois placé sur la route. Montés à bord de trois motos, ils ont encerclé le pickup et, sans hésitation, ouvert le feu. L’attaque a été fulgurante et précise.



Les impacts de balles ont fait des ravages. Le chauffeur, Aboubacry Diallo, a été touché au bas-ventre, tandis qu'Alassane Thiam a été blessé à la cuisse droite. Heureusement, Moussa Cissé, un employé de 28 ans, a échappé de peu à une blessure grave. Après avoir dépouillé les victimes de leur argent, estimé à 6 millions de FCfa, ainsi que de leur téléphone portable et des papiers du véhicule, les bandits ont pris la fuite dans l’obscurité, laissant les blessés derrière eux.



Les témoins de cette scène choquante ont rapidement alerté la Brigade territoriale de Goudiry, qui s’est rendue sur place. Là, les enquêteurs ont découvert huit étuis de calibre 7.62 et recensé sept impacts de balles sur le véhicule des victimes. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de ce braquage violent.



L’attaque a profondément choqué la communauté locale. Les commerçants de Goudiry, notamment membres de l’Unacois/Yessal, ont exprimé leur solidarité envers Alassane Thiam. Rassemblés devant sa boutique, ils ont dénoncé cet acte de violence, le qualifiant d’inacceptable et contraire aux valeurs de respect et de dignité humaine.



Afin de marquer leur mécontentement, tous les commerçants de Goudiry ont fermé leurs boutiques le lendemain de l’attaque, réclamant des mesures immédiates pour assurer la sécurité des citoyens. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un climat d’insécurité où les bandits règnent en maître. Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour protéger les citoyens et leurs biens », ont déclaré les manifestants.



La région, qui a déjà connu son lot d’incidents similaires, se trouve une nouvelle fois plongée dans une ambiance de peur. L'enquête est en cours.