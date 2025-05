Braquage de l’hôtel Pélican du Saloum : deux suspects arrêtés, une arme saisie

Du nouveau dans l’enquête sur le braquage armé qui a visé l’hôtel Pélican du Saloum à Ndangane. Deux (2) suspects ont été arrêtés par les enquêteurs de la brigade de recherches de Kaolack le mardi 13 mai. Selon les informations parvenues à PressAfrik, une arme artisanale et d'autres éléments compromettants ont été saisis.



Les deux suspects ont été identifiés grâce à des recoupements opérés dans le cadre de l’enquête. Une perquisition menée à leur domicile a permis de mettre la main sur des objets reconnus sur les lieux au moment des faits, ainsi qu’une arme artisanale avec une munition.



La brigade de recherches de Kaolack a précisé que « les investigations se poursuivent pour mettre la main sur le reste du commando impliqué dans cette attaque à main armée qui a profondément choqué la région. »



Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 mai, des individus encagoulés et armés ont fait irruption dans l’hôtel Pélican du Saloum à bord d’un pick-up Toyota Hilux. Ils ont neutralisé les agents de sécurité et emporté une somme estimée à 3 191 500 francs CFA.