Braquage spectaculaire à Allou Kagne : Vingt (20) malfaiteurs attaquent deux usines, 50 millions de F CFA emportés

​Une vingtaine de malfaiteurs lourdement armés ont semé la terreur dans la zone industrielle d'Allou Kagne, une localité situé dans la région de Thiès (7à kilomètres de Dakar) dans la nuit de dimanche à lundi, dévalisant deux sites industriels et s'emparant d'un butin estimé à 50 millions de F CFA. L'opération a laissé le personnel traumatisé.



​L'attaque a débuté aux alentours de 3h du matin. Une vingtaine d'hommes encagoulés et munis de machettes, couteaux, fusils de chasse et pistolets, ont pris d'assaut la cimenterie Cimaf. Selon L'Observateur, les assaillants ont d'abord encerclé le site avant de neutraliser les vigiles qu'ils ont immédiatement ligotés. Le chef de poste a été grièvement blessé lors de l'assaut. Sous la contrainte, il aurait servi de guide aux criminels à travers les bureaux de l'Administration.



​Pendant près d'une heure, les cambrioleurs ont méthodiquement fouillé toutes les pièces de l'usine Cimaf, mais n'ont curieusement trouvé aucune somme d'argent à emporter. ​Ne se décourageant pas, le groupe s'est rabattu sur l'usine voisine de construction Cbmi, un site qui héberge des ressortissants chinois impliqués dans la construction de la cimenterie. Rééditant leur stratégie, les malfaiteurs ont maîtrisé les gardiens avant de pénétrer dans les logements.



​C'est finalement dans le bureau du chef que les criminels ont localisé un coffre-fort renfermant la somme colossale de 50 millions de F CFA. Une fois le butin en leur possession, les assaillants ont disparu sans laisser de traces, laissant derrière eux des employés sous le choc et des vigiles toujours entravés.



​Ce n'est qu'après le départ des braqueurs que les responsables des usines ont pu alerter les forces de l'ordre. La Brigade de gendarmerie de Pout s'est immédiatement rendue sur les lieux pour les constatations d'usage.



​Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier et d'interpeller les auteurs de ce braquage spectaculaire.