Braquages à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l'arrestation d'un présumé « marabout » conduit à cinq autres interpellations

Une enquête menée par le commissariat central de Louga (nord-ouest) sur une série de braquages et de cambriolages commis ces dernières semaines a permis l'interpellation de plusieurs suspects, notamment le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir été utilisé par une bande de malfaiteurs lors du cambriolage survenu le dimanche 28 juin 2026 à Ndiassane (nord-ouest). Cinq autres personnes, présentées comme membres présumés du même gang, ont été aussi arrêtées.



Le conducteur, identifié comme S. Diallo, âgé de 50 ans et se présentant comme marabout, domicilié à Tivaouane (ouest), a été transféré sous bonne escorte au commissariat de Louga. La perquisition du véhicule aurait permis la découverte de plusieurs objets susceptibles d'être utilisés lors de cambriolages, notamment deux cagoules, un pantalon de jogging rouge, une chemise bleu clair, un grand marteau, deux pieds-de-biche, sept arrache-clous, deux scies à métaux, deux cisailles, une paire de gants noirs, une puce téléphonique, une clé de porte ainsi qu'une plaquette de médicaments entamée.



Les enquêteurs auraient également établi que le mis en cause aurait tenté de vendre une voiture de marque Ford appartenant à l'Université Gaston Berger, un véhicule qui avait été dérobé lors d'un cambriolage à Saint-Louis.



D’après le journal Libération, un véhicule du même type aurait également servi lors d'un braquage visant un point Wave à Louga ainsi que dans une tentative de cambriolage à Tivaouane, renforçant la thèse d'une même équipe criminelle.



Toujours selon le quotidien, les cinq autres personnes, présentées comme membres présumés du même gang, sont actuellement placées en garde à vue au commissariat de Louga. Elles sont poursuivies pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec usage d'un véhicule volé ».