Syrie: deux explosions entendues à Damas à proximité de l'hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit

Des témoins ont vu de la fumée s'élever du quartier. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a précisé cette source. Des ambulances, sirènes hurlantes, se sont dirigées vers les lieux alors que les forces de sécurité ont bloqué plusieurs issues menant au secteur.



Le président français avait quant à lui d'ores et déjà quitté les lieux. Il a ​été reçu ce mardi matin ​au palais présidentiel par ​le président syrien Ahmed Al-Charaa, a rapporté la télévision d'État ⁠syrienne.



Emmanuel Macron est arrivé lundi soir en Syrie, la première visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition islamiste dirigée par Ahmed Al-Charaa. Sa visite intervient alors que dix personnes ont été tuées jeudi dernier dans un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas.





