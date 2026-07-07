Elimination prématurée du Sénégal au Mondial : le parlement lance la procédure d’une mission d’audit contre la FSF

L'élimination prématurée du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 s'est jouée en 16es de finale face à la Belgique, le 1er juillet 2026. Alors qu'ils menaient 2 à 0, les Lions ont subi une remontada, s'inclinant 3 à 2 après prolongation. Cette contre-performance historique a provoqué une onde de choc et une vive frustration au pays.



Face à cette situation, une proposition de résolution est en cours d’élaboration à l’Assemblée nationale afin de créer une commission d’audit, chargée d’examiner la gestion de la Fédération sénégalaise de football (FSF). «L’objectif de cette mission, c’est de s’interroger sur cette contre-performance de l’équipe nationale (…), nous avons déposé (lundi 06 juillet) la lettre d’information sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. On reste à l’écoute pour voir si le bureau va valider», a dit El Hadji Guèye, président de la Commission Sport et Jeunesse du parlement, dans des propos rapportés par le quotidien L’Observateur.



Par ailleurs, le député a précisé que la mission ne vise nullement à imputer la responsabilité de "l’échec" à un tiers, mais de «connaitre réellement ce qui s’est passé et également de faire des recommandations».



Pour rappel, l’élimination des Lions s’inscrit dans un contexte de crise interne à la FSF, avec des problèmes sur les conditionnalités du renouvellement du contrat du sélectionneur Pape Thiaw. Le cuisinier de l’équipe nationale, Chef Diallo, est même rentré précipitamment au Sénégal, après des accusations d’agression sexuelle sur une Costaricienne vivant aux Etats-Unis.