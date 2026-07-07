Drame à Ourossogui : un candidat au baccalauréat se donne la mort après son échec

La commune d’Ourossogui, dans la région de Matam (nord), est en deuil après le suicide d’un candidat au baccalauréat survenu ce lundi 6 juillet.



Selon Emedia, le jeune homme, élève en classe de Terminale au lycée El Hadj Yero Basse, a été retrouvé sans vie dans un puits situé au domicile familial.



D'après les premiers témoignages recueillis auprès de ses proches, il aurait été profondément affecté par les résultats du baccalauréat, après avoir été ajourné à l'examen.



Le drame s'est produit en début de soirée, aux environs de 19 heures, dans le quartier Moderne 2. Alertés, les sapeurs-pompiers, appuyés par les habitants et les éléments de la brigade de gendarmerie d'Ourossogui, sont intervenus pour les opérations de secours. Le corps de la victime a été repêché vers 20 h 40, puis transporté à la morgue du Centre hospitalier régional d'Ourossogui.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.