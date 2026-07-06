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Mbour : la BRS de Thiès saisit près de 260 kg de chanvre indien et interpelle deux suspects



Mbour : la BRS de Thiès saisit près de 260 kg de chanvre indien et interpelle deux suspects
La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès, entité de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a porté un coup dur aux réseaux de narcotrafiquants, rapporte la Police nationale. 

C’est dans la nuit du 3 juillet 2026, aux environs de minuit que l’unité d’intervention de Mbour a mené une opération fructueuse basée sur l'exploitation rigoureuse d’un renseignement opérationnel.

Selon la même source, cette intervention a permis l'interpellation de deux individus et la saisie de huit (08) colis de chanvre indien, pour un poids total de 259,55 kilogrammes. La police a également immobilisé trois véhicules ayant servi au transport de la drogue : deux Peugeot 307 et une Mercedes 190.

Lors de l’opération, d’autres suspects ont réussi à prendre la fuite en profitant de la pénombre, malgré une course-poursuite engagée par les forces de l’ordre. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des membres de ce réseau de trafic de stupéfiants.
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Moussa Ndongo

Lundi 6 Juillet 2026 - 23:22


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