Bras de fer entre pouvoir et presse : le Cored appelle à l'apaisement et au dialogue

La tension entre la presse et le nouveau régime préoccupe tous les acteurs et organismes de la presse. En atteste le communiqué du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED). Dans la note parvenue à PressAfrik, le Cored marque son regret à cette situation tout en appelant à la sérénité. "Le Cored regrette cette situation qui met ces acteurs en position conflictuelle alors qu'ils doivent être des partenaires de développement, condamnés à cheminer ensemble", a souligné le Cored.



Par ailleurs l'organe d'autorégulation de la presse salue "l'appel à un dialogue rénové avec la presse nationale" du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il faut rappeler que le Président Diomaye avait émis cette invite lors du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024.



A terme, le Cored a émis son souhait pour un dialogue sincère et dépourvu de toute émotion. Cependant l'organe se dit attaché aux dispositions du code de la presse.