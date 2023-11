Brésil - Argentine : la réaction à chaud de Lionel Messi

Loin de réaliser son match le plus brillant lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a fait le travail en s’imposant 1-0 face au Brésil sur un but de Nicolas Otamendi (63e). Un succès qui permet aux Champions du Monde 2022 de conforter leur première place et de reléguer leur adversaire du soir à huit longueurs.



Peu en vue sur cette rencontre, le capitaine argentin Lionel Messi préfère retenir le positif avec cette victoire précieuse. « Ce groupe continue de réaliser des choses historiques. Même si aujourd’hui n’a pas été le plus important, c’est quelque chose de très agréable. Ce groupe continue de réaliser des choses historiques. Une fois de plus. Même si cette victoire n’est pas l’une des plus importantes que nous ayons remportées, c’est quelque chose de très agréable de gagner au Brésil, en raison de la force de notre pays dans toute l’histoire. On en avait besoin aussi après la défaite et le coup dur contre l’Uruguay » a-t-il déclaré après la rencontre.