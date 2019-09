Brésil : Neymar déjà décisif pour son retour !

Test réussi pour Neymar. Tout n’a pas été parfait mais il a eu le mérite d’être à l’occasion des deux buts du Brésil. Le Brésil et la Colombie se sont neutralisés, 2-2. Neymar a été en manque de rythme pendant la quasi-totalité de la première période mais cela ne l’a pas empêché de délivrer une passe décisive pour Casemiro à la 20ème minute, provoquant l'ouverture du score. La Seleção menée, Neymar se concentre sur les buts et cela paye! À l’heure de jeu, il égalise sur une passe de son grand ami Dani Alves. Ce but lui a permis de retrouver confiance et le joueur a peu à peu retrouver son football tout au long de la seconde période. L’attaquant du Paris Saint-Germain a réalisé une très bonne première performance pour son retour très prometteur ! Son entraîneur en sélection, Tite, s’est exprimé à l’issue de la rencontre : « J’ai dit plusieurs fois au banc que j’allais le sortir, mais il était toujours bien physiquement. Alors que le match touchait à sa fin, il produisait encore plus. Oui, il m’a surpris, il a dépassé mes attentes! » Retrouvez son but en vidéo ci-dessous :