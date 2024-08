Brésil: un juge de la Cour suprême ordonne la suspension du réseau social X sur le territoire

Est décidée la « suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de +X Brasil Internet LTDA+ sur le territoire national », selon la décision du juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême (STF).



Le président de l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) Carlos Manuel Baigorri, doit être sommé d'adopter immédiatement toutes les mesures nécessaires à l'application de la mesure dans les 24 heures, selon le quotidien Folha de São Paulo. Après le délai, il devrait informer la Cour suprême.



Mercredi, le juge Alexandre de Moraes avait donné 24 heures à l'entreprise pour se conformer aux règles nationales. Et des menaces, il est passé aux actes. Plus tôt cette semaine, il a aussi gelé les comptes bancaires brésiliens de Starlink, la compagnie de satellites d'Elon Musk.



Réagissant à l’annonce, Elon Musk a accusé vendredi Alexandre de Moraes d'avoir ordonné la suspension sur la base de « motivations politiques ». « La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et, au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques », a écrit le propriétaire de la plateforme sur X.



Dans sa décision de ce vendredi, Alexandre de Moraes a également ordonné à Apple et à Google de mettre en place des obstacles technologiques pour rendre impossible l'utilisation de l'application X par les utilisateurs des systèmes iOS (Apple) et Android (Google). Il a également exigé de la retirer de leurs boutiques en ligne, et ce dans un délai de cinq jours.