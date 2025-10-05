Brt : 194 familles exigent la restitution de leurs terres cédées et interpellent Diomaye

​Le collectif Moustapha Diop, représentant 194 familles, a lancé un cri d'alarme lors d'un point de presse, dénonçant le silence persistant des autorités face à leur revendication de longue date, la restitution de cinq hectares de terres cédées il y a plus d'une décennie pour les travaux du Bus Rapid Transit (BRT).



​Après plus de dix ans passés à courir derrière leurs parcelles, l'impatience et l'exaspération ont atteint leur paroxysme au sein du collectif. Leur combat, qu'ils annoncent désormais ''sans relâche'', vise l'obtention de leurs droits et l'arbitrage direct du chef de l'État.



​Face à une situation jugée inacceptable, les membres du collectif Moustapha Diop ont formulé trois exigences claires et non négociables : ​le départ immédiat des Chinois qui occupent actuellement leurs terrains, l​a remise des baux aux familles qui n'ont pas encore reçu leurs titres, malgré leurs notifications et le respect de toutes les conditions et l'arrêt des allégations d'"empiétement" sans preuve visuelle et la restitution pure et simple des parcelles.



​« Que les Chinois quittent d'abord nos terrains. Ça c'est un. Deuxièmement, les gens qui n'ont pas reçu leurs beaux, qu'ils les reçoivent. Parce qu'ils ont leur notification. Ils ont tout. Ils ont rempli toutes les conditions... On nous parle d'empiétement. Mais là, visuellement, nous n'avons pas vu d'empiétement... Mais aujourd'hui, nous, ce que nous voulons est que les Chinois quittent le terrain pour que nous puissions rentrer dans nos fonds. Pour que nous puissions prendre nos terrains », a réclamé Djibril Ndiaye, porte-parole du collectif.



​Le collectif s'interroge sur l'identité de celui qui a autorisé l'occupation de leurs biens. Les 194 familles réclament leurs cinq hectares, mais se heurtent à un vide administratif et institutionnel.



​« C'est ce que nous ignorons. Qui a installé ces chinois ? Qui leur a donné le droit d'occuper les terrains d'autrui. On a demandé, mais on n'a pas encore de réponse par rapport à cette question », a déclaré un membre du collectif, soulignant l'opacité totale de la situation.



​Le collectif Moustapha Diop a clairement indiqué qu'il était prêt à passer à la vitesse supérieure si leurs revendications restaient lettre morte. Cependant, avant d'engager un mouvement d'action plus radical, ils souhaitent obtenir l'arbitrage du Chef de l'État.



​« Après ce point de presse, nous allons crescendo. Nous allons faire ce que nous devons faire. Et après c'est au réseau de prendre leur responsabilité pour que nous puissions avoir gain de cause », a conclu le porte-parole, sur iradio, mettant en garde contre une potentielle escalade si aucune solution n'était trouvée rapidement.



​La balle est désormais dans le camp des autorités, qui devront choisir entre la poursuite du silence et une intervention rapide pour dénouer cette crise foncière qui affecte près de deux cents familles depuis plus d'une décennie.