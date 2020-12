Budget 2021 au ministère des Finances : Abdoulaye Daouda Diallo pèse plus de 283 milliards FCFA

Le budget 2021 du ministère des Finances et du Budget, dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo a été voté samedi. Il s’élève à 283. 077. 786. 820 FCFA en autorisations d’engagement.



Ce projet de budget est réparti comme suit : "Pilotage, Coordination et Gestion administrative", "Gestion des ressources douanières et protection de l’économie", "Élaboration des lois de finances et suivi de l’exécution des dépenses".



A cela s’ajoutent les programmes "Gestion comptable et financière de l’État et des autres organismes publics", "Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier", "Gestion du secteur financier", "Gestion du Fonds national de Retraite (FNR)", "Gestion des Prêts et Avances", "Gestion des Garanties et Avals".