Budget 2024 : Mansour Faye empoche plus de 561 milliards FCFA.

Amadou Mansour Faye ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait face aux députés, ce mardi pour défendre son projet de budget 2024 arrêté à 561 750 361 668 FCFA en autorisation d'engagement et à 283 202 713 325 FCFA en crédits de paiement.



Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Pilotage, Gestion et Coordination administrative pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 1 902 278 306 FCFA en AE et en CP.



Pour ce qui est du programme de Développement, Gestion et Entretien des

infrastructures routières, ils sont arrêtés à 393 633 499 267 FCFA en AE et à 193 271 171 508 FCFA en CP.



Le programme Développement, Gestion et Entretien du Réseau

ferroviaire, pour l'exercice 2024 les crédits dudit programme sont arrêtés à 66 240 040 316 FCFA en AE et à 56 240 040 316 FCFA en CP.



Enfin le programme Développement et Modernisation des Services de Transport pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 99 974 543 779 FCFA en AE et à 31 789 223 195 FCFA en CP.



Le ministre a d'abord précisé que ledit budget s'inscrit en droite ligne du troisième Plan d'Actions prioritaires (PAP 3) du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le cadre de référence de l'exécution de la politique de l'État en matière de réalisation d'infrastructures et de création de services de transports terrestres. Il a ensuite dressé le bilan des réalisations au cours de l'exercice budgétaire 2023, avant d'indiquer les perspectives de son département pour l'année 2024.