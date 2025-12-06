Vote de Budget 2026: le ministère de la Microfinance et de l'Économie Sociale vise près de 8 milliards de FCFA

Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire a dévoilé, ce samedi son projet de budget pour l'exercice 2026. Il s'élève à 7 809 189 616 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et 7 727 939 616 FCFA en Crédits de Paiement (CP). L'analyse de la répartition des crédits par programme révèle des priorités claires, mettant l'accent sur le renforcement direct du secteur et le soutien aux investissements.
Le premier programme concernant le renforcement de la microfinance se taille la part du lion avec un budget de 4 454 816 351 FCFA en AE, soit plus de la moitié de l'enveloppe ministérielle. Ce programme sera le pilier stratégique du ministère, avec une ventilation des dépenses significative à savoir les transferts de courants. La somme de 2 768 681 876 FCFA est allouée dans ce domaine aux (AE et CP). Pour ce qui est de l'investissement de l'État, 1 539 960 000 FCFA en AE est prévu pour les investissements exécutés par l'État dans ce secteur.
Un soutien robuste à l'Économie Sociale et Solidaire
Le Programme suivant concerne le développement de l'Economie Sociale et Solidaire qui reçoit un financement conséquent de 2 445 817 090 FCFA en AE. Ce budget est également orienté vers le soutien direct, avec une forte composante en investissements : 1 205 957 000 FCFA en AE seront consacrés aux investissements, témoignant de la volonté de structurer durablement les entreprises sociales et solidaires. Pour le transfert courant, 1 milliard de FCFA en AE et CP est affecté dans ce domaine.
Le troisième programme touche le Pilotage, Coordination et Gestion administrative est dotée de 908 556 175 FCFA en AE. Ce montant garantit le bon fonctionnement et l'encadrement des politiques, avec une répartition classique avec les dépenses de Personnel 466 489 000 FCFA (AE et CP) et l’acquisition de biens et services 379 567 175 FCFA (AE et CP).
Ce projet de budget pour 2026 confirme la place centrale que le gouvernement accorde à l'inclusion financière et au modèle de l'Économie Sociale et Solidaire. Avec une allocation de près de 7,8 milliards de FCFA, dont une majorité est directement injectée dans les secteurs de la Microfinance et de l'ESS via des transferts et des investissements. Le Ministère se donne les moyens de réaliser des avancées significatives en faveur des populations les plus vulnérables et de la création d'emplois durables.
