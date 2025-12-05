Escroquerie présumée : Seydina Fall "Bougazelli" envoyé en prison, la date de son procès connue

L’ancien député de l’Alliance pour la République (APR), Seydina Fall, dit Bougazelli, a de nouveau été placé sous mandat de dépôt. Déféré ce vendredi matin au parquet de Pikine-Guédiawaye, il est poursuivi pour une affaire d’escroquerie portant sur près de deux millions de francs CFA, selon des sources judiciaires.Arrêté en début de semaine par la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, l’agent immobilier a été présenté au procureur de la République, Saliou Dicko, qui a ordonné son incarcération. Il devra répondre des faits devant le tribunal des flagrants délits le 10 décembre prochain, sauf renvoi de l’audience.Ce nouvel épisode judiciaire intervient plusieurs années après son implication dans l’affaire de faux billets, qui avait marqué sa carrière politique et alimenté un long feuilleton médiatico-judiciaire. Depuis, l’ancien parlementaire, qui s’était fait discret sur la scène politique, avait reconverti ses activités dans l’immobilier.Le dossier désormais transmis au tribunal devrait éclairer les circonstances exactes de l’escroquerie présumée et déterminer les responsabilités pénales du mis en cause. En attendant son jugement, Seydina Fall demeure en détention préventive à la Maison d’arrêt de Pikine, rapporte Seneweb.