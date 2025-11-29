Bundesliga : Le Bayern Munich s’impose face à Sankt Pauli, Nicolas Jackson inscrit un nouveau but

Le Bayern Munich poursuit sa domination en Bundesliga. Les Bavarois ont signé une nouvelle victoire ce samedi en s’imposant 3-1 face à Sankt Pauli lors de la 12e journée. Nicolas Jackson, entré en fin de match, a inscrit le troisième but munichois dans le temps additionnel (90e+6).



L’attaquant sénégalais porte ainsi son total à cinq buts en championnat. Toutes compétitions confondues, club et sélection réunis, il compte désormais 9 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison.



Avec ce succès, le Bayern (34 points) creuse l’écart en tête du classement et compte désormais huit unités d’avance sur son poursuivant direct, le RB Leipzig.