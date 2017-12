Bureau politique PS ce samedi: Tanor prêt à acter l'exclusion de Khalifa Sall

Le Secrétare général du Parti socialiste a convoqué un Bureau politique ce samedi pour, dit-on, évaluer la participation leur formation aux dernières élections législatives et leur compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



Seulement, tous les observateurs sont quasiment d'accord que la rencontre de ce samedi a pour but surtout de sceller le sort de Khalifa sall et de ses soutiens tels que Bamba Fall, Barthélémy Dias et Cie. Si ces derniers ne sont pas officiellement exclus du parti aujourd'hui, des propositions vont être sûrement faites dans ce sens.