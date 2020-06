Burkina Faso: 93 élèves sous-officiers gendarmes radiés

Le début de cette affaire remonte en fin d’année 2019. Au cours de leur formation ces élèves sous-officiers gendarmes désertent l’un de leur site. Pendant un exercice de marche entrant dans le cadre de leur formation militaire, leur groupe avait été victime d’un accident de la route. Un camion-citerne s’était renversé sur la voie, tuant un stagiaire et blessant une vingtaine.



Les rescapés avaient alors décidé de ne plus poursuivre l’exercice de marche au motif que cela était très dangereux et représentait de gros risques pour leur sécurité. Ils désertaient le site.



Pendant que la formation se poursuivait, les enquêtes étaient en cours pour comprendre la situation et situer les responsabilités. Après plusieurs mois d’enquête, 93 élèves sous-officiers reconnus comme étant les meneurs, instigateurs ou des éléments ayant abandonné leur poste ont été radiés des effectifs de l’école nationale des sous-officiers de gendarmerie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Selon un officier le comportement de ces élèves sous-officiers constitue une « faute grave contre la discipline pendant la formation ».