Burkina Faso: au moins 22 morts après une attaque dans la région Centre-Est

Ils revenaient du marché de Cinkansé, à la frontière avec le Togo, quand les commerçants ont été interceptés par des hommes armés, au niveau de la localité de Noaho à proximité de la commune de Bittou. « Nous déplorons des pertes en vie humaine » suite à des attaques « terroristes », a indiqué, dans un communiqué, Sami Bérenger Pooda, un responsable local.



Il a ajouté que les corps ont été transportés à la morgue du centre hospitalier régional de Tenkodogo et a invité les jeunes à se mobiliser pour donner des sépultures dignes aux victimes de ce qu’il qualifie « d’acte barbare ». Durant l'attaque, plusieurs blessés ont également été enregistrés. Ils ont été transportés à Bittou et à Cinkansé pour des soins.



Une dizaine de véhicules, des bus et des camions transportant des marchandises ont été incendiés avec leurs marchandises, selon une source sécuritaire. Ces hommes armés ont également emporté deux barriques contenant de l’essence.