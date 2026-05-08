Ligue 1: défait par Lens, le FC Nantes relégué en Ligue 2

C’est désormais officiel depuis ce vendredi. Défait sur la plus petite des marges à Lens, le FC Nantes, fleuron du football français avec 8 titres de champion de France et 4 Coupes de France, évoluera sauf retournement de situation émanant d’un club relégué pour raisons administratives en Ligue 2 la saison prochaine.
Triste nouvelle. Après 2007 et 2009, on peut donc dorénavant ajouter, dans la colonne des descentes, 2026. Ça fait beaucoup en moins de deux décennies pour un club qui, de sa montée en D1 (1963) à sa première relégation en L2 (2007), évolua 44 saisons d’affilée dans l’élite.
Triste nouvelle. Après 2007 et 2009, on peut donc dorénavant ajouter, dans la colonne des descentes, 2026. Ça fait beaucoup en moins de deux décennies pour un club qui, de sa montée en D1 (1963) à sa première relégation en L2 (2007), évolua 44 saisons d’affilée dans l’élite.
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