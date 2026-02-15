Sommet de l'UA : Ousmane Sonko enchaîne les audiences de haut niveau à Addis-Abeba

En marge du 39e Sommet de l’Union africaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a mené un véritable marathon diplomatique entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026. Ces audiences de haut niveau soulignent l'ambition du Sénégal de renforcer son influence sur la scène continentale et internationale.



Selon les services de la Primature, le chef du gouvernement sénégalais a multiplié les échanges avec des chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales et des figures de l'économie mondiale. Ces discussions ont porté sur « la coopération multilatérale, le développement durable et la sécurité régionale ».



« Le Premier ministre a rencontré des partenaires stratégiques pour le financement du développement et la santé publique. Les échanges avec M. Sidi Ould Tah (Président de la Banque africaine de Développement), M. Frantisek Ruzicka (Secrétaire général adjoint de l’OCDE) et l'éminent économiste Jeffrey Sachs (Président du Réseau des Solutions pour le Développement durable des Nations Unies) marquent la volonté du Sénégal d'optimiser ses ressources et d'attirer des solutions durables », a indiqué la Primature.



Sur le volet social, les audiences accordées à Mme Senait Fisseha (Vice-présidente des programmes globaux de la Fondation Susan Thompson Buffet) et M. Mohamed Yakub Janabi (Directeur Afrique de l'OMS) témoignent de l'importance accordée aux programmes de santé globale et à l'accès aux soins sur le continent.



Ousmane Sonko a réaffirmé les liens de bon voisinage et de solidarité africaine à travers plusieurs rencontres clés. Un entretien avec S.E.M. Muhammad B. S. Jallow, Vice-président de la République de Gambie, et M. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires Étrangères de la Mauritanie, souligne la solidité de l'axe Dakar-Banjul-Nouakchott.



L'influence continentale a également été au cœur des débats lors d'une audience majeure avec S.E.M. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola, pour discuter des défis de sécurité et de stabilité en Afrique.



La série d'audiences s'est conclue par un échange de haut niveau avec Mme Amina J. Mohammed, Vice-secrétaire générale de l’ONU. Cette rencontre a permis d'aborder la place du Sénégal dans la gouvernance mondiale et l'alignement des priorités nationales sur les grands enjeux et défis régionaux, africains et internationaux.



