Burkina Faso: disparition du journaliste Adama Bayala, critique du gouvernement de transition

« Adama Bayala est introuvable et injoignable au téléphone depuis le vendredi 28 juin 2024 ». C’est par ce message que le réseau national des consommateurs du Faso, dont Adama Bayala est le président, a annoncé son « enlèvement ». Selon les premières informations, le chroniqueur aurait quitté son bureau autour de 14 heures le vendredi 28 juin à bord de son véhicule.



« C’est depuis lors que nous avons perdu sa trace », s’inquiète son épouse, qui espère le revoir bientôt. Cette disparition intervient quelques jours seulement après « une publication sur Facebook, qui mettait en garde le chroniqueur et lui disait de faire attention à lui », précise-t-elle.



Aucune information

La famille et les proches d'Adama Bayala disent avoir fait le tour de plusieurs services de police et gendarmerie, sans obtenir aucune information sur le chroniqueur disparu. « Nous avons lancé un SOS sur nos plateformes pour que quiconque aurait de ses nouvelles nous prévienne. Mais jusqu’à ce jour, personne ne nous a contactés », explique un membre du réseau national des consommateurs du Faso.



Adama Bayala, journaliste et auteur, a participé à de nombreux débats télévisés et est connu pour ses critiques du gouvernement de la transition du Burkina Faso.