Burkina Faso : inauguration à Ouagadougou du mausolée Thomas Sankara

Au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara inauguré aujourd'hui. Cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara, dans lequel reposent le père de la révolution burkinabè et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir, le 15 octobre 1987.



Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs, 21 coups de canon pour la cérémonie d'inauguration du mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et à ses 12 compagnons.

Elle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les Premiers ministres du Sénégal et du Tchad ; des délégations des deux autres pays de l'AES - Niger et Mali -; et des représentants de la famille de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings.



Absent, en revanche, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a délivré le message du chef de l'État burkinabè : « Ce 17 mai est un symbole : celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et de leurs avatars ».



Le mausolée marque le début d'un grand projet : celui du mémorial Thomas Sankara.



Pour tenir allumée « la flamme de la révolution », selon les termes du chef de l'État.



Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a mis son pays sous cloche depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022, revendique régulièrement l'héritage de Thomas Sankara pour mobiliser autour de lui.