Burkina Faso: la guérisseuse Larissa Nikiema de retour derrière les barreaux

C’est par un communiqué de l’avocat général Jean-Jacques Ouédraogo que les Burkinabè ont appris que la guérisseuse Larissa Nikiema, accusée pour des faits de séquestration, coups et blessures et complicité, retournera en prison.



Mais cette fois à la maison d’arrêt et de correction des armées car les avocats de l’accusée évoquent des raisons de sécurité. Ils craignent que leur cliente soit victime de représailles suite au « clash entre les gardes de sécurité pénitentiaires et d’autres forces de défense et sécurité ».



« Elle soupçonne que la tension soit toujours vive entre les GSP et les forces qui ont mis à mal l’exécution du mandat de dépôt », expliquent ses avocats qui ajoutent que « sa détention à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou présente aussi des risques d’insécurité pour les autres détenus. »



Face à ces arguments, le ministre de la Défense a autorisé la détention à « titre exceptionnel » de l’accusée à la maison d’arrêt et de correction des armées, conformément aux textes.



Le gouvernement salue « la hauteur d’esprit de l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de cette affaire ». Il appelle au calme et à la sérénité et « exhorte les populations à la vigilance pour éviter toute manipulation orchestrée par des officines obscures à la solde d'intérêts étrangers ».