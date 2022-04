Burkina: une manifestation pro-russe non autorisée et dispersée

La manifestation n’a pas été autorisée et les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser quelques dizaines personnes qui tentaient de se regrouper.



Ainsi, tôt le matin, les forces de sécurité intérieure ont commencé par boucler tous les accès de la Place de la Nation. Les gendarmes étaient postés sur les principales voies qui mènent au lieu où devait se tenir la manifestation et des véhicules patrouillaient au centre de la capitale où il n’y avait pas grand monde dans les rues.



Des manifestants, munis du drapeau de la Russie et de pancartes où il était écrit: « On veut la Russie » ou encore « La patrie ou la mort, nous vaincrons », ont tenté plusieurs fois des regroupements mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ils ont alors décidé de parader dans la ville en installant des barricades à certains carrefours.