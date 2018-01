Burundi : 23 ans de prison requis contre trois responsables d'association de lutte pour la bonne gouvernance

Vendredi 5 janvier 2017 à Muramvya, dans le centre du Burundi, le parquet a requis 23 ans de prison contre le responsable provincial d'une association de lutte pour la bonne gouvernance, Parole et actions pour le réveil des consciences et de l'évolution des mentalités (Parcem), et 20 ans contre deux de ses collaborateurs communaux pour atteinte à la sûreté de l'Etat.