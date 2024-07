Burundi: la dépouille de l'ancien président Pierre Buyoya rapatriée

Deux fois présidents du Burundi, de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003 et ayant à chaque fois remis le pouvoir volontairement à un opposant, l’ancien chef de l’État a toujours divisé le Burundi. Il y a près de quatre ans, sa famille avait été obligé d’enterrer « provisoirement » l’ancien président burundais à Bamako, sa seconde patrie comme il aimait le dire.



Ses relations étaient alors au plus mal avec le pouvoir de Gitega, qui venait de le condamner à la prison à perpétuité pour l’assassinat en octobre 1993 de Melchior Ndadaye, le premier président hutu démocratiquement élu, trois mois après qu’il lui ait remis le pouvoir. Pierre Buyoya avait toujours nié toute participation dans ce crime qui avait alors précipité le Burundi dans une guerre civile meurtrière qui a duré plus de 10 ans.



Inhumation prévue à Rutovu dans l'intimité familiale



« La famille a demandé et obtenu des autorités burundaises l’autorisation de rapatrier et de ré-inhumer sa dépouille dans son pays natal », selon un communiqué rendu public hier soir, alors que le corps de Pierre Buyoya est attendu à Bujumbura en début d’après-midi.



Les premiers contacts avec le président burundais, Évariste Ndayishimiye, ont eu lieu quelques mois après son investiture. Il va même recevoir le fils de Pierre Buyoya, Olivier, dans son palais à Bujumbura, une année à peine après son investiture. Et c’est Évariste Ndayishimiye en personne qui a donné le feu vert pour le rapatriement du corps de l’ancien président, selon nos sources. Seule condition imposée, pas de cérémonie officielle pour l’ancien président.



Une fois à Bujumbura, la dépouille de Pierre Buyoya sera acheminé sur sa colline natale de Rutovu, dans le sud du pays où il sera re-inhumé « dans la plus stricte intimité familiale », selon le même communiqué.