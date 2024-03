Bus DDD incendié à Pikine : les travailleurs condamnent et réclament des poursuites judiciaires contre les auteurs

Les travailleurs de la société Dakar Dem Dikk (DDD) condamnent fermement l’attaque de leur bus qui a été saccagé et incendié hier mercredi par des jeunes à Pikine. Ils demandent à la direction générale d’intenter des actions judiciaires contre les auteurs de ces faits et appellent les citoyens sénégalais à préserver les bus qui sont « un patrimoine national ».



« Depuis l’arrivée des nouveaux bus, on a eu à noter aucun incident. Il y a même eu des évènements politiques et autres, mais il n’y avait pas de saccage de bus et on avait pensé que les populations étaient conscientes de leur importance. Ce qui s'est passé à Pikine, nous a beaucoup surpris et nous le condamnons avec la dernière énergie », a confié sur la RFM, le secrétaire général du syndicat nouveau des travailleurs de DDD.



Masseck Ndiaye d’ajouter : «On a saccagé et brûlé un des bus de Dakar Dem Dikk et nous les travailleurs de la société, cela nous fait énormément mal. Nous ne cessons jamais de lancer un appel à la population sénégalaise pour leur dire que ces bus-là sont les leurs ».



« Nous demandons à la population sénégalaise encore une fois de laisser nos bus et d'arrêter les saccages. S’ils sont en colère, ils n'ont qu'à manifester de façon libre. Nous interpellons les autorités judiciaires pour que les fauteurs soient vraiment appréhendés», a-t-il dit.