C'est fini entre Arsenal et Arsène Wenger !

L'histoire d'amour entre Arsenal et Arsène Wenger, qui a débuté en 1996, touche à son terme. Le technicien français a publié un communiqué ce vendredi sur le site des Gunners, expliquant sa décision d'arrêter d'entraîner l'équipe à l'issue de l'exercice actuel.«Je sens qu'il est temps de me retirer à la fin de la saison. [...] Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les supporters qui font d'Arsenal un club si spécial. Je compte sur le fans pour rester derrière nous afin de terminer en haut.»Avec L'Equipe