« C’est insupportable » : Meghan Markle étrillée par un responsable de Spotify après la rupture

Un responsable de Spotify critique Meghan Markle

En quittant la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry se sont engagés à devenir indépendants financièrement. Alors non, les Sussex n’ont pas commencé à bosser au supermarché du coin. Ils ont trouvé quelque chose de plus à leur image, et ont signé des contrats avec Netflix et Spotify pour produire des documentaires et autres podcasts. Avec Netflix, tout roule pour les exilés de Montecito qui ont sorti plusieurs documentaires, dont un reportage autobiographique dans lequel ils sont revenus sur leur rupture avec les Windsor . Avec Spotify, les parents d’Archie et de Lilibet ont signé un contrat exclusif de 25 millions de dollars. “Archewell Audio proposera une programmation qui élève et divertit le public du monde entier", promettait la plateforme suédoise.Sauf que le contrat n’a pas vraiment été rempli du côté du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont produit quelques podcasts appelés Archetypes, dans lesquels l’ancienne actrice a interviewé des femmes influentes. Résultat, Spotify en a eu marre et a décidé de rompre son contrat avec le couple. Depuis, les révélations se poursuivent. Et elles ne font que ternir l’image de la duchesse de Sussex. Podnews a révélé que certaines des interviewes d’Archetypes n’auraient pas été réalisées par Meghan Markle mais par des membres de son personnel. Sa voix aurait été ajoutée après coup ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cette rumeur circule Du côté de Spotify, Bill Simmons, l’un des dirigeants de la plateforme, n’a pas mâché ses mots envers Meghan Markle comme le rapporte Paris Match ce 22 juin. “Vous vivez à Montecito, vous vendez des documentaires et des podcasts, mais tout le monde se moque de ce que vous avez à dire. Mis à part quand vous parlez de la famille royale et que vous vous plaignez d’elle. C’est insupportable”, a balancé le responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify. En voilà un autre qui a une dent contre Meghan Markle