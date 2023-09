C’est officiel: Ariana Grande et Dalton Gomez divorcent après deux ans de mariage

Selon une source qui s’est confiée au média américain, l’ancien couple a pris son temps pour discuter de tous les détails de l’accord en privé. “Ils ont été très attentionnés et respectueux l’un envers l’autre à chaque étape de ce processus.”



Rumeurs

Ariana Grande et Dalton Gomez se sont rencontrés en janvier 2020. Un peu plus d’un an plus tard, en mai 2021, ils se sont dits “oui” lors d’une cérémonie intime dans la propriété de Montecito de la chanteuse. Avant ça, la star était fiancée à Pete Davidson, de qui elle s’est séparée en octobre 2018.