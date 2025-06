Procès P. Diddy : son rival 50 Cent souhaite empêcher Donald Trump de le gracier

En guerre contre Sean «Diddy» Combs depuis près de deux décennies, 50 Cent s'est fermement opposé à l’éventualité d’une grâce présidentielle accordée à son rival par le président américain Donald Trump.



Alors que Donald Trump a récemment laissé entendre qu’il pourrait envisager une grâce présidentielle pour Diddy, actuellement jugé pour trafic sexuel, proxénétisme et racket, le rappeur 50 Cent, en conflit de longue date avec l’artiste, a exprimé son désaccord sur Instagram ce week-end.



«Il a dit des choses vraiment mauvaises sur Trump, et ce n'est pas acceptable. Je vais contacter Donald Trump pour qu’il comprenne ce que je pense de ce type», a notamment indiqué l'artiste, de son vrai nom Curtis Jackson.



Mais face aux interprétations erronées de certains médias qui ont relayé son intention d'empêcher l'accusé d'être libéré en cas de condamnation, 50 Cent a clarifié sa position. Le musicien a notamment précisé qu'il n'a jamais dit vouloir «faire tout exploser», mais simplement qu’il souhaitait «s’assurer que Trump soit informé».



Dans une publication suivante, il a écrit : «Trump n’apprécie pas le manque de respect, et il n’oublie jamais ceux qui se dressent contre lui. Il est concentré sur sa mission pour rendre l’Amérique meilleure et n’a pas de temps pour les distractions. Il envisagerait de pardonner quelqu’un injustement traité, pas Puffy Daddy».



Un conflit de longue date

La rivalité entre les deux rappeurs remonte à 2006, lorsqu’il a sorti le titre à charge «The Bomb», dans laquelle il accuse le magnat du hip-hop de connaître l'identité du meurtrier de The Notorious B.I.G., ex-star du label Bad Boy Records, assassiné à 24 ans. Depuis, les deux hommes s’affrontent à coups de morceaux, interviews, et publications sur les réseaux sociaux.



Lorsque les accusations contre Diddy ont explosé fin 2023, après la plainte pour viol et abus sexuels déposée par Casandra «Cassie» Ventura, son ex-compagne, 50 Cent ne s’est pas fait prier pour ironiser sur la situation. Il a multiplié les moqueries, notamment sur les milliers de bouteilles d’huile pour bébé retrouvées lors des perquisitions des résidences à Los Angeles et Miami de son ennemi.



«On dirait que je suis dans l’exagération, mais non. Je dis simplement ce que je répète depuis plus de dix ans. Maintenant, avec l’affaire Puffy, ça attire plus l’attention, mais ce n’est pas nouveau pour moi. J’ai toujours refusé ce genre de pratiques, ce n’est pas mon style», affirmait-il dans un entretien avec le magazine People en octobre dernier.



Par la suite, 50 Cent a annoncé qu'il produira une série documentaire, intitulée «Diddy Do It ?», centrée sur les accusations contre Sean Combs. Le programme, diffusé sur la plate-forme de streaming Netflix, n'a pas encore de date de sortie. Les bénéfices seront reversés aux victimes d'agressions sexuelles.



Le mois dernier, lors du procès fédéral de Diddy, son ancienne assistante, Capricorn Clark, a témoigné à la barre que l’artiste aurait déclaré, après avoir croisé son ennemi sur un événement MTV : «Je n’aime pas les disputes verbales... J’aime les armes à feu».



Une phrase à laquelle 50 Cent a réagi avec sarcasme, partageant sur Instagram : « Attends une seconde… PUFFY a une arme ? J’y crois pas, je me sens en insécurité».