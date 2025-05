France : le rappeur Werenoi, plus gros vendeur d’album en 2024, est décédé à l’âge de 31 ans

Né en Seine-et-Marne de parents d’origine camerounaise, l'artiste de 31 ans avait grandi à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Aucun détail sur les circonstances de son décès n'a pour l'heure été communiqué.

En 2024, Werenoi avait dominé le podium des ventes d'albums en France pour la deuxième année consécutive, devant PLK et Indochine, selon le Syndicat national de l'édition phonographique. Le rappeur de Montreuil avait alors confirmé son succès fulgurant à la tête de ce Top albums, porté par Pyramide 2 mais aussi Carré, opus récompensé en avril par une Flamme.

Etre l'artiste qui vend le mieux, expliquait-il au Parisien en janvier 2024, "c'est quand même une surprise, mais cela veut dire qu'on a fait du bon travail". "On ne l'a pas fêté. Il faut garder la tête sur les épaules, dans la vie en général. C'est l'éducation que j'ai reçue", ajoutait-il. "Le succès est arrivé vite, c'est vrai. C'est dû, je pense, à beaucoup de travail. Je passe quasiment ma vie en studio", confiait-il. Werenoi, qui a revendiqué un goût pour la modestie, la réserve et le travail, s'exposait avec une expression neutre et des lunettes de soleil.

L'expression de ses émotions était réservée au public de ses concerts."Je préfère garder ma vie privée pour moi. A trop parler, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Je préfère le mystère. J'en dis assez sur moi dans mes textes", lâchait-il. Son nouvel opus, Diamant noir venait de sortir.



Le rappeur Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, est décédé, a confirmé ce samedi sur X, anciennement Twitter, son producteur, dont la publication a été relayée par la maison de disque de l'artiste. "Repose en paix mon frère", a écrit ce producteur, sous le pseudonyme de Babs, confirmant des informations de presse signalant le décès du chanteur à l'hôpital après une détérioration soudaine de sa santé. Des rumeurs évoquant le fait qu'il se trouvait dans le coma circulaient depuis vendredi, indique Le Parisien, qui a relayé l'information.